Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vedalaştı

Haber Merkezi

Geçtiğimiz hafta Riyad ve Azerbaycan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni durağı Brezilya oldu.

Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli oturumlara katılarak ve liderlerle baş başa görüşmeler gerçekleştirdi..

BIDEN'A VEDA

Ocak ayında görevini seçilmiş başkan Donald Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Joe Biden da son kez katıldığı zirvede, liderlerle vedalaştı.

Bu kapsamda Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre sohbet etti.

İki liderin kameralara yansıyan görüntülerinde Biden'ın yüz ifadesi dikkat çekti.

YENİ ABD BAŞKANI: DONALD TRUMP

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 5 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, ikinci dönemi için göreve başlayacağı tarihi bekliyor.

Başkanlık için gereken delege sayısını aştığı ABD basını tarafından da duyurulan Trump, sonuçların kesinleşmesiyle 20 Ocak 2025'te yemin ederek göreve resmen başlayacak.