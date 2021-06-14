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Joe Biden: Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptık

Joe Biden: Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptık

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptık." ifadelerini kullandı.