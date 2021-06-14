Joe Biden: Erdoğan ile pozitif ve verimli bir toplantı yaptık

Joe Biden: Erdoğan ile pozitif ve verimli bir toplantı yaptık

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesi sonrası kameraların karşısına geçti.

"POZİTİF VE VERİMLİ BİR TOPLANTI YAPTIK"

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık." ifadesini kullandı.

"EKİPLERİMİZ GÖRÜŞMELERE DEVAM EDECEK"

Biden, konuşmasına "Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum." ifadeleriyle devam etti.