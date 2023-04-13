Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ı tanımadı: Kenara itti ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'ya yaptığı ziyarette, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ı tanıyamadı. Biden, Sunak'ı kenara iterek başka birini selamladı.

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ABD'de görevi olaylı bir şekilde Donald Trump'tan alan Başkan Joe Biden, sayısız skandala imza attı.

Joe Biden, yaşlılık nedeniyle yaşadığı unutkanlıkları, gafları ve sakarlıklarıyla gündemden düşmüyor.

Daha önce boşlukla tokalaştığı anlar yankı uyandıran Biden, yine tuhaf hareketler sergiledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'ya resmi bir ziyarette bulundu.

İngiltere Başbakanı'nı tanıyamadı

Joe Biden, kendisini karşılamaya gelen İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ı tanıyamadı.

Biden, Sunak'ı kenara iterek Kral 3. Charles'ın temsilcisini selamladı.

Sosyal medyada gündem oldu

Kameralara yansıyan o anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

İngiltere bu görüntüleri konuştu

İngiliz gazetesi Daily Mail'e konuşan uzmanlar, "Vücut dili gösteriyor ki Joe Biden kabaca hareket etti. Soğuk bir yüz ifadesi vardı. Bu resmen bir diplomatik hakaret. Zaten şunu sormak lazım: Acaba Joe Biden, Rishi Sunak'ı tanıyabildi mi?" dedi.

Daily Mail'e konuşan uzmanlar, Joe Biden'ın 90'lardaki ırkçı cümlelerine atıfta bulunarak iğneleme yaptı ve "Belki de gözlük taktığı için tanıyamamıştır" dedi.

"Dinlemek için buradayım"

Öte yandan Joe Biden, Belfast'taki bir otelde Sunak ile bire bir görüştü.

Gazetecilerin kendisine 'Kuzey İrlandalı taraflara bir mesajı olup olmadığı ve Birleşik Krallık ziyareti sırasında neden bir ticaret anlaşmasını tartışmadığı' da dahil olmak üzere sorduğu soruları yanıtsız bırakan Biden, gazetecilere 'dinlemek için burada' olduğunu söyledi.