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    Joe Biden Polonya'da Ukraynalı bakanlarla görüştü

    ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Dışişleri Bakan Dmitro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir araya geldi.
    • AA
    • 26.03.2022 - 16:13
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 16:29
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    Joe Biden Polonya'da Ukraynalı bakanlarla görüştü

    ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Zirvesi kapsamında geldiği Avrupa'da temasları sürüyor.

    Air Force One uçağı ile Polonya-Ukrayna sınırında oluşturulan ABD askeri üssünü ziyaret eden daha sonra Ukrayna'daki insani durum hakkında yetkililerden brifing aldı.

    UKRAYNALI BAKANLARLA GÖRÜŞTÜ

    Biden daha sonra Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir araya geldi.

    Görüşme Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleşti.

    Görüşmeye ilişkin ilk açıklama Ukraynalı Bakan Kuleba'dan geldi.

    SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ VE MARİUPOL ELE ALINDI

    Kuleba, ABD liderinin savunma iş birliğinin geliştirileceği konusunda söz verdiğini ifade etti. Kuleba, Biden ile Rusya'nın kuşattığı ve saldırılar düzenlediği Mariupol'deki durumu da görüştüklerini söyledi.

    Joe Biden Polonya da Ukraynalı bakanlarla görüştü #1


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