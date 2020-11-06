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Joe Biden: Sakin olun
ABD'de Demokratların lider Joe Biden sosyal medya hesabından "sakin olun, sayım tamamlanıyor" açıklamasında bulundu.
- Haber Merkezi
- 06.11.2020 - 01:05
Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerinde oy sayım işlemi devam ediyor. Oy sayımının sürdüğü ABD'de kilit eyalet konumundaki Nevada'da Biden ile Trump arasında az sayıda fark bulunuyor.
Biden, bu eyaleti kazanması halinde başkanlığı garantileyecek.
"SAKİN OLUN"
Demokratların lider Biden, sayım işlemleri devam ederken sosyal medya hesabından açıklamalarını sürdürüyor.
Biden Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlardan sakin olmalarını istiyorum. Süreç işliyor. Sayım tamamlanıyor." ifadelerinde bulundu.