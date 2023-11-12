Joe Biden, törende yine şaşırdı! 'Şimdi ne yapacaktık' ABD Başkanı Joe Biden'ın törenlerde sergilediği tuhaf hareketlere bir yenisi daha eklendi. Biden, tören sırasında bir kez daha ne yapacağını unuttu.

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ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı tuhaf hareketlerle gündem olmaya devam ediyor...

Garip hareketleri nedeniyle "hasta" olduğu düşünülen Biden, bir olaya daha imza attı.

Başkan Biden, konuşma yaptığı bir tören sırasında bir kez daha ne yapması gerektiğini unuttu.

Kafası karışan ve ne yöne döneceğini bilemeyen Biden, kürsünün yanında bekleyen askere sordu.

Askere, "Ne yapacaktık?" diye soran Joe Biden, "Yerinize geçin efendim" yanıtını aldı.

Askerin talimatıyla yerine geçti

Kürsüde bulunan askerin talimatıyla yerine geçen Biden'ın garip hareketleri sonrasında bir kez daha hasta olduğu gündeme geldi.

Daha önce defalarca ne yapacağını unutan Biden'ın, görevini yapamayacak durumda olduğu da ABD'de konuşulan konular arasında yer alıyor.

İsrail'in yanında "ateşkesin" karşısında

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarınıu destekleyen Joe Biden, asteşkes fikrine ise sıcak bakmıyor...

Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin "mümkün olmadığını" dile getiren Biden, rehinelerin salınması konusunda da hala "iyimser" olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dün İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirmişti.

Kirby, Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin bölgeden ayrılması için saldırılara verilecek her 4 saatlik aranın İsrail tarafından 3 saat önceden duyurulacağını belirtmişti.