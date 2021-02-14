Joe Biden, Trump'ın azil yargılamasında aklanmasına tepki gösterdi

Trump'ın aklanmasına öfkelenen Biden, Amerika'daki demokrasi sistemine eleştirilerde bulundu.

ABD tarihinde 2'nci kez azli istenen ilk başkan olan Donald Trump, Senato'daki yargılamasının 5. gününde yapılan oylamada 57 senatörün suçlu, 43 senatörün ise suçsuz olduğu yönünde oy kullanmasının ardından üçte iki çoğunluğa yani 67 oya ulaşılamadığı için aklandı.

ABD Başkanı Joe Biden da, 6 Ocak’taki Kongre baskınını teşvikle suçlanmaktan yargılanan eski Başkan Donald Trump'ın Senato'da aklanmasına tepki gösterdi.

BUNA İNANDILAR

Biden, Trump'ın Senato'daki azil yargılamasında suçsuz bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell da dahil azle karşı çıkanların Trump'ın görevini ''utanç verici bir şekilde kötüye kullandığına'' inandığını kaydetti.

DEMOKRASİMİZ KIRILGAN

Senato'nun kararına rağmen Trump'a yönelik suçlamanın tartışma götürmeyeceğini belirten Biden, ''Tarihimizin bu üzücü bölümü bize demokrasinin kırılgan olduğunu ve her zaman savunulması gerektiğini hatırlattı'' ifadesini kullandı.

GERÇEĞİ SAVUNMAK GÖREVİMİZ

ABD'de şiddet ve aşırıcılığa yer olmadığını vurgulayan Biden, ''Amerikalılar ve özellikle de liderler olarak her birimizin gerçeği savunmak ve yalanların üstesinden gelmek gibi bir görev ve sorumluluğu var. Bu sivil savaşa böyle son verir ve ulusumuzun ruhunu bu şekilde iyileştirebiliriz" görüşünü paylaştı.