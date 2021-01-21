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Joe Biden, Twitter hesabından model Chrissy Teigen’ı takip ediyor

Joe Biden, Twitter hesabından model Chrissy Teigen’ı takip ediyor

46’ncı ABD Başkanı olarak Twitter’da POTUS adlı resmi hesabı kullanmaya başlayan ve 12 kişiyi takip eden Joe Biden'ın model ve sunucu Chrissy Teigen’ı takip etmesi merak konusu oldu.