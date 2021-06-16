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    Joe Biden ve Vladimir Putin'in görüşmesi başladı

    Joe Biden ve Vladimir Putin'in görüşmesi başladı

    ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.
    • AA
    • 16.06.2021 - 14:30
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 15:07
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    İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan göl kıyısındaki "Villa La Grange" adlı malikane, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk buluşmasına ev sahipliği yapıyor.

    Polis malikaneyi kordon altına aldı ve sokaklarda zırhlı araçlar dolaşıyor. Malikanenin bulunduğu parkta ise polisler, bomba arama köpekleriyle devriye geziyor.

    ZİRVE BAŞLADI

    Bununla birlikte, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve başladı.

    Diğer taraftan, 4-5 saat sürmesi beklenen zirvenin gündeminde çok sayıda tartışma konusu bulunuyor.

    Joe Biden ve Vladimir Putin'in görüşmesi başladı VİDEO

    MASADA OLACAK KONULAR

    Casusluktan silah kontrolüne, Ukrayna ve Belarus'tan insan haklarına kadar pek çok konu konuşulacak.

    Ancak her iki tarafın da zirveden beklentisi düşük. İki lider birlikte yemek yemeyecek, ortak basın toplantısı yapmayacak.

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