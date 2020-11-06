Joe Biden’a oy veren 104 yaşındaki kadın: Sonunda mutlu bir şekilde ölebilirim

ABD'de başkanlık seçimleri devam ederken, videosu sosyal medyada viral olan 104 yaşındaki kadın, Biden’a oy verdikten sonra artık mutlu bir şekilde ölebileceğini söyledi.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden'ın yarıştığı ve tüm zamanların en yüksek katılımlı ABD başkanlık seçimlerde oy sayımı devam ederken, Biden'a oy veren 104 yaşındaki bir kadının videosu sosyal medyada viral oldu.

20 seçimi gören Ruth Rosner, Biden'a oy verdikten sonra "Sonunda mutlu bir şekilde ölebileceğini" söyledi.

"EN KÖTÜ ŞARTLAR ALTINDA YAPABİLDİĞİM EN İYİ ŞEYİ YAPTIĞIMI HİSSEDİYORUM"

Oy kullandıktan sonra çıkışta tezahürat ve alkışlarla karşılanan Rosner, gözyaşlarına hakim olamadı ve şunları söyledi:

“En kötü şartlar altında yapabildiğim en iyi şeyi yaptığımı hissediyorum.”

Yaşlı kadının heyecanını paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu kadın bir ilham kaynağı! 104 yaşında ve başkandan 1000 kat daha tutarlı.” diye konuştu.