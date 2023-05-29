Joe Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

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Türkiye, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini geride bıraktı.

Dünyaya demokrasi dersi veren ve rekor katılımla sandığa giden vatandaşlar, tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi ve rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması sonrası kutlamalar hem yurt içinden hem de yurt dışında devam ediyor.

Bu kapsamda dünya liderleri tek tek arayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletiyor..

Bu isimlerden biri de ABD Başkanı Biden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.