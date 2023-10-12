Joe Biden'ın 'Hamas çocukları öldürdü' iddiasını Beyaz Saray yalanladı ABD Başkanı Joe Biden tarafından ortaya atılan İsrail'de Hamas'ın çocukların kafasını kestiği iddiası sorulan Beyaz Saray yetkilisi, "Bunlara dair bir teyit yok" dedi.

AA

7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail çatışması tüm şiddetiyle devam ediyor...

İsrail hedef gözetmeksizin masın sivillerin yaşadığı Gazze'yi havadan vuruyor.

İsrail'in bu vahşetine gerekçe üretmek için asılsız iddialar art arda kamuoyuna servis ediliyor.

Bu iddialardan biri de ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi.

Biden'ın Hamas çocukların başını kesiyor iddiası

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında, "Amerikalıların orada neler olduğunu görmesi önemli. Bu işi uzun süredir yapıyorum. Teröristlerin çocukların kafasını kestiği teyit edilmiş görüntüleri göreceğimi hiç düşünmemiştim." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Başkan Biden'ı yalanladı

Gündeme bomba gibi düşen bu çirkin iddia ise kısa süre sonra yalanlandı.

Yalanlama ise Biden'in yakınlarından, Beyaz Saray'dan geldi.

CNN'e konuşan Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Biden ve diğer ABD'li yetkililerin kişisel olarak Hamas'ın çocukları öldürdüğünü görmediğini ve bunu teyit etmediğini belirterek, Biden'ın "teröristlerin çocukların kafasını kestiğine" dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini bildirdi.

NBC'nin haberine göre de Beyaz Saray'dan iki yetkili, Biden'ın "(İsrail'de) teröristlerin çocukların kafasını kestiğine dair teyitli resimler gördüğüne" ilişkin ifadelerinin medyadaki haberlere ve İsrail yetkililerinin iddialarına dayandığını açıkladı.

Öte yandan ABD'de birçok medya kuruluşu, Washington Post'a dayandırdıkları haberlerde, Beyaz Saray yetkilisinin bu doğrultudaki açıklamalarına yer verdi.

Ortaya atılan diğer iddialar

Gazze'den 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlatılan saldırı sırasında Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail tarafında "çok sayıda İsrailli bebeğin başını kestiği" iddialarına yer verilmişti.

AA muhabiri, 10 Ekim'de konuyla ilgili İsrail Ordu Sözcülüğü'ne telefonla ulaşarak, "Hamas'ın saldırısının ardından İsrail tarafında bu saldırıyı gerçekleştirenler tarafından başları kesilen bebeklerin bulunduğu yönünde haberler çıktı. Bunu doğrulayabilir misiniz ya da bu konuda bilgi verebilir misiniz?" sorusunu yöneltmişti.

Sözcülük, "Haberleri gördük ama elimizde bir detay, bunlara dair bir teyit yok." yanıtını vermişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1200 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)