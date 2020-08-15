Joe Biden’ın sözü akla Davutoğlu’nu getirdi

Ahmet Davutoğlu, dış güçler söylemiyle dalga geçerek böyle bir şeyin olmadığını söylüyordu.

ABD seçimlerinde Donald Trump’a karşı aday olan Joe Biden, Türk siyasetine ilişkin küstah açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı muhalefeti destekleyeceğini ifade eden Biden, bölgedeki terör örgütlerine de destek sunacağının sözünü açık açık verdi.

Bu sözler akıllara Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davuoğlu’nun açıklamalarını getirdi.

Joe Biden: Erdoğan’a karşı muhalefeti açıkça destekliyoruz VİDEO

"SORUYORUZ KİM BUNLAR"

Bilindiği üzere Davutoğlu, dış güçler söylemiyle dalga geçerek, “Geçtiğimiz hafta Türk Lirasında yeniden yaşanan sert düşüş sonrasında iktidarın tavrı yine değişmedi. Şaşırmadık. Yine aynı komplocu açıklamalar yapıldı. Yine bilindik ezberlerini tekrarladılar. Dış mihrak, yabancı güçler, gizli odaklar, manipülasyonlar… Soruyoruz kim bunlar, nasıl saldırıyorlar ekonomimize, nereden saldırıyorlar? Cevap yok elbette” ifadelerini kullanmıştı.