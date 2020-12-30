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    JÖH: Sözümüzden dönmeyeceğiz

    JÖH: Sözümüzden dönmeyeceğiz

    Jandarma Genel Komutanlığı'nın, "Sözümüzden dönmeyeceğiz" paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2020 - 20:05
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 08:41
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    Vatan toprağını karış karış gezen, tehditleri tek tek gözünü kırpmadan yok eden  Mehmetçik, kar kış demeden operasyonlarına devam ediyor.

    Eli kanlı terör örgütlerinin korkulu rüyası Türk askerleri, zorlu kış şartlarında arazi arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

    Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlardan görüntüler de komutanlıkların resmi sosyal medya hesaplarından servis ediliyor.

    Jandarma Genel Komutanlığı da söz konusu operasyonlardan bir fotoğraf paylaştı.

    "SÖZÜMÜZDEN DÖNMEYECEĞİZ"

    Kahraman askerlerimizin karlı bir tepeyi tırmanırken çekilen fotoğrafı, "Yolumuz uzun, yolumuz karlı, yolumuz yorucu... Fakat biz; bu yolda, emin adımlarla ilerlemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bizim, bu millete verilmiş bir sözümüz var. Sözümüzden dönmeyeceğiz." notuyla paylaşıldı. Paylaşım  adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

    JÖH: Sözümüzden dönmeyeceğiz #1

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