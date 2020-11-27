Jonathan Galindo kimdir? Profil fotoğrafı yapılamayan palyaçonun sırrı nedir?

Sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafın sırrı ortaya çıktı. Profil resmi yapanların hesaplarının kapanmasına yol açan Jonathon Galindo palyaço fotoğrafının sırrı nedir merak ediliyor.

İnternette hızla yayılan bu esrarengiz fotoğraf, Instagram hesaplarının kapanmasına neden oluyor. Instagram'da profil fotoğrafı olarak bu görüntüyü kullanırsanız hesabınız 5 saniye içinde pasif hale geliyor.

Mavi balina ve momo gibi çocukların hayatlarını tehlikeye atan bir akımın simgesi olan bu profil fotoğrafını belli bir süre boyunca kullanabilenlere iPhone ve benzeri ödüller verdiği iddia edilidi.

Peki denememeniz tavsiye edilen bu fotoğrafın sırrı nedir? İşte tüm detaylar..

JONATHAN GALİNDO KİMDİR?

Fotoğrafın orijinal ismi Jonathan Galindo olarak geçiyor. Bilgisayar oyunu olan Jonathon Galindo isimli ve köpek gibi giyinmiş bir insan karakteri, gençlere ve çocuklara özel mesajlar göndererek 'oyun oynamak isteyip istemediklerini' soruyor.

Çocuklar ve gençler oyun oynamayı kabul ettikten sonra sırasıyla kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye başlıyor ve bir süre sonra bu görevleri yerine getirmek zorunda bırakılıyor. Aksi halde oyuncular, Jonathan Galindo'nun kişisel verilerini sızdırması ile tehdit ediliyor.

Çocukların oyuna ilgi göstermesi sağlandıktan sonra, oyuncuların kendilerini oyuna devam etmek zorunda hissediyor. Oyun sırasında kendini tehdit altında hisseden çocuklar, içinde bulunduğu bu durumu aile bireylerine açıklayamıyor oyundan çıkamıyor.

PALYAÇO FOTOĞRAFININ SIRRI NEDİR?

Oyun sürdükçe görevler ciddileşiyor ve çocukların hayatı tehlikeye giriyor. Bu açıdan momo ve mavi balinaya benzetiliyor.

Çocukların hayatlarını tehlikeye sokması nedeniyle bu oyunlar ile ilgili paylaşımlar Instagram ve Facebook'ta tamamen yasaklı durumdadır. Instagram'da profil fotoğrafını bu görüntüyle değiştirdiğinizde hesabınızın kapanması sadece 5 saniye sürüyor.

Bu görüntüyü profil fotoğrafı yapanlar, başlığı “Gönderin Topluluk Kurallarımıza Aykırı!” olan bir açıklama metni ile karşılaşıyor. Instagram'ın “Gönderi intihar veya kendine zarar verme nedeniyle kaldırıldı!” ibaresini de görülüyor.

Bazı kişiler bu fotoğrafı sahte hesaplarında denediğini ve bundan dolayı hesaplarının kapatıldığını söyledi. Alınan diğer bir bilgiye göre bu işleme itiraz eden kişilerin hesabı 2 gün içerisinde açılıyor.