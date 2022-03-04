Euro
15.55
-0.61%
Dolar
14.18
0.38%
Altın
893.30
1.61%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
583.625
-3.33%
BTXN Coin
37.67
1.53%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Josep Guardiola: Avrupa ve NATO savaşı önleyemedi

    İngiltere ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Josep Guardiola, politikacıların Rusya-Ukrayna savaşını önlemekte başarısız olduğunu savundu.
    • AA
    • 04.03.2022 - 20:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Josep Guardiola: Avrupa ve NATO savaşı önleyemedi

    İngiltere ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Josep Guardiola, takımının 6 Mart Pazar günü Manchester United ile yapacağı lig maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı değerlendirdi.

    "NATO VE AVRUPA BAŞARISIZLIK ÖRNEĞİ"

    Guardiola, "Dünyanın her yerinde insanlar bireysel veya toplu olarak savaş karşıtı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Politikacılar bu yaşananları önleyebilirdi ama sonunda başarısız oldukları için savaş ortaya çıktı. Bunlar yaşanıyor çünkü savaşı önlemeyi başaramadılar ve tamamen başarısızlar. Masum insanlar acı çekiyor ve bu hala devam ediyor. NATO ve Avrupa ülkeleri tamamen başarısızlık örneği." ifadelerini kullandı.

    "ZİNCHNKO'NUN ORADA AİLESİ VAR"

    Takımın Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko'nun yaşananlardan dolayı her geçen gün daha fazla acı çektiğini de kaydeden İspanyol teknik direktör, "Ülkesine destek olmaya çalışıyor. Orada ailesi var. Durum gitgide kötüleşiyor. 8-9 gündür devam ediyor ve maalesef daha uzun sürecek gibi duruyor." yorumunu yaptı.

    Josep Guardiola: Avrupa ve NATO savaşı önleyemedi #1


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü İş Kadını Aslı'dan Kripto Yatırım Tavsiyeleri
    Btcrobo

    Ünlü İş Kadını Aslı'dan Kripto Yatırım Tavsiyeleri

    Fikirci Bey yazdı: TÜRKİYE İKİ YÜZLÜ MÜ?
    Gündem

    Fikirci Bey yazdı: TÜRKİYE İKİ YÜZLÜ MÜ?

    Şubatta fiyatı en çok artan ve düşenler
    Ekonomi

    Şubatta fiyatı en çok artan ve düşenler

    Görüş Bildir