Kaya Çilingiroğlu: Batı'da seçimi kaybeden hemen istifa ediyor Arafta Sorular'da Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Kaya Çilingiroğlu, "Sizden başka adam mı yok! Açın milletin önünü. Tayyip Bey'e “diktatör” diyorsunuz, ama kendi istediğiniz adamı seçiyorsunuz. Tayyip Bey diktatörse, o zaman siz ne oluyorsunuz, kim diktatör?" ifadelerini kullandı.

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Ekranların sevilen programı 'Arafta Sorular', Esra Elönü'nün moderatörlüğünde 24 TV'nin vazgeçilmezi haline geldi.

Birbirinden samimi anlara sahne olan programda her hafta dikkat çeken konuklar ağırlanmaya devam ediyor.

Bu isimlerden biri de Kaya Çilingiroğlu oldu.

"Tayyip Bey diktatörse siz o zaman ne oluyorsunuz?"

Çilingiroğlu, CHP'de yaşanan iç hesaplaşmaya dikkat çekere Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu bırakmamasına değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'diktatör' suçlamasıyla ilgili konuşan Çilingiroğlu, "Tayyip Bey'e diktatör diyorsunuz ama kendi istediğiniz adamı seçiyorsunuz? Tayyip Bey diktatörse, o zaman siz ne oluyorsunuz, kim diktatör? Batı'da seçimi kaybeden yirmi dakika sonra istifa ediyor. Adam on beş senedir orada. O zaman kim diktatör?" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Çilingiroğlu AK Parti'deki görev değişiminden örnek verdi.

"Yedi dönem milletvekilliği yapan var, verilen tavize bakın"

CHP'de gençlerin önünün açılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Çilingiroğlu, "Onlarda yedi dönem milletvekilliği yapan varmış. Verilen tavize bakın. Biraz gençlerin önünü açın." şeklinde konuştu.

Kaya Çilingiroğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şöyle: