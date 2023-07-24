Ekranların sevilen programı 'Arafta Sorular', Esra Elönü'nün moderatörlüğünde 24 TV'nin vazgeçilmezi haline geldi.
Birbirinden samimi anlara sahne olan programda her hafta dikkat çeken konuklar ağırlanmaya devam ediyor.
Bu isimlerden biri de Kaya Çilingiroğlu oldu.
"Tayyip Bey diktatörse siz o zaman ne oluyorsunuz?"
Çilingiroğlu, CHP'de yaşanan iç hesaplaşmaya dikkat çekere Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu bırakmamasına değindi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'diktatör' suçlamasıyla ilgili konuşan Çilingiroğlu, "Tayyip Bey'e diktatör diyorsunuz ama kendi istediğiniz adamı seçiyorsunuz? Tayyip Bey diktatörse, o zaman siz ne oluyorsunuz, kim diktatör? Batı'da seçimi kaybeden yirmi dakika sonra istifa ediyor. Adam on beş senedir orada. O zaman kim diktatör?" ifadelerini kullandı.
Sözlerine devam eden Çilingiroğlu AK Parti'deki görev değişiminden örnek verdi.
"Yedi dönem milletvekilliği yapan var, verilen tavize bakın"
CHP'de gençlerin önünün açılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Çilingiroğlu, "Onlarda yedi dönem milletvekilliği yapan varmış. Verilen tavize bakın. Biraz gençlerin önünü açın." şeklinde konuştu.
Kaya Çilingiroğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şöyle:
"İnsanlar çok farklı düşünüyorlar. Bazı insanları tenzih ediyorum ama altı dönem milletvekili olan var. Sizden başka adam mı yok! Açın milletin önünü. Tayyip Bey'e "diktatör" diyorsunuz, ama kendi istediğiniz adamı seçiyorsunuz. Tayyip Bey diktatörse, o zaman siz ne oluyorsunuz, kim diktatör? Batı'da seçimi kaybeden yirmi dakika sonra istifa ediyor. Adam on beş senedir orada. O zaman kim diktator? Liyakat yok deniyordu. Bana göre geçmiş dönemde AK Parti'nin en başarılı bakanlarından biri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Bey'di. Yerine başka bakan konuldu. Neden? Çünkü sistemim var diyor. Ben sistemimi doğru kurdum diyor. Onlarda yedi dönem milletvekilliği yapan varmış. Verilen tavize bakın. Biraz gençlerin önünü açın."