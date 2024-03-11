KAAN, Çin'i endişelendirdi: Rekabet baskısı oluşturacak Türkiye, 'KAAN' ile 5'inci nesil savaş uçağı geliştiren ülkelerden biri oldu. KAAN'ın bu başarısı, pazar paylarında kayba uğramak istemeyen ülkeleri endişelendirdi. Çin basını, KAAN’ın J-35 uçağı ticaretinde rekabet baskısı oluşturacağını yazdı.

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Türkiye yerli ve milli uçaklarıyla tüm dünyanın gündeminde...

Son yıllarda savunma sanayiinde atılan adımların en önemlisi KAAN oldu.

Milli Muharip uçak KAAN, geçtiğimiz günlerde havalandı ve gökyüzüyle buluştu.

Küresel piyasa için ilk adım atıldı

Türk semalarındaki başarısı, ülkenin gururu olurken savaş uçağı piyasasında önemli bir oyuncu olmanın da ilk adımı atılmış oldu.

Gelişme, pazar paylarını kaybetmek istemeyen ülkelerde endişeye yol açtı.

Çin basını manşetine taşıdı

Bu endişe, Çin basınına "KAAN, J-35’lerin müşterilerini kapmak ister mi?" manşetiyle yansıdı.

Çin'in önde gelen haber sitelerinden Zaker’deki haberde, Türkiye’nin KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağı geliştiren dördüncü ülke olduğuna dikkat çekildi.

KAAN’ın süpersonik seyir ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğu vurgulandı,, radar kesit alanı özelliğine yer verildi.

'Çin'in silah pazarını alabilir' denildi

RCS seviyesinin Çin, ABD ve Rus rakiplerinden daha düşük olması nedeniyle görünmezlik seviyesinin daha iyi olduğunun altı çizildi.

TRT Haber'in paylaştığı bilgilere göre, Türkiye’nin TB-2’de olduğu gibi KAAN’la da Çin’in silah satış payını alabileceği belirtildi.

Pakistan’la yapılan iş birliğinin hatırlatıldığı haberde, KAAN’ın, Çin uçağı J-35 üzerinde ticari rekabet açısından baskı yaratacağı yorumu dikkati çekti.

Sesten 1,8 kat hızlı

KAAN, 17 Mart'ta hangardan çıkarak pist başı yaptı.

Geride kalan 9 aylık süreçte Türk mühendisleri tarafından gökyüzüyle buluşturulmak için hazırlandı.

İlk uçuş görevi için girdiği testleri başarıyla tamamlandı.

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik.

Maksimum 55 bin fite kadar çıkabilecek olan KAAN, 40 bin fitte sesten 1,8 kat hızlı uçabilecek.

Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.

Muharebe menzili ve süpersonik hız

Türkiye, KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak.

Milli savaş uçağı, her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak.

Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile fark yaratacak.

KAAN'ın özellikleri

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır.

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

KAAN'ın geliştirilmesi en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmıştır.

5'inci nesil savaş uçağı

Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5'inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır.

Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.

KAAN'ın fiziki özellikleri

- Kanat açıklığı: 14 metre

- Uzunluk: 21 metre

- Yükseklik: 6 metre

- Azami hız: 1,8 Mach

- Servis tavanı: 55.000 ft

- Pozitif / negatif G limiti: +9g / 3,5g

- Yüksek durumsal farkındalık

- Optimize edilmiş pilot iş yükü

- Muharebe hasar tespiti