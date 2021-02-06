Kaan Demirağ kimdir, kaç yaşında? Aslışah Alkoçlar'ın eşi Kaan Demirağ ne iş yapıyor?

Kaan Demirağ kimdir, kaç yaşında? Aslışah Alkoçlar'ın eşi Kaan Demirağ ne iş yapıyor?

Aslışah Alkoçlar ile evlenmesinin ardından sosyal medyada Aslışah Alkoçlar'ın eşi Kaan Demirağ kimdir, kaç yaşında? Kaan Demirağ ne iş yapıyor? Kaan Demirağ eski eşi kim? soruları merak ediliyo.

Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, Gülşah Alkoçlar ve Ender Alkoçlar'ın kızı ve Neslişah Alkoçları'ın kız kardeşi Neslişah Alkoçlar, Kaan Demirağ ile dünyaevine girdi.

Takipçilerinin yakından takip ettiği düğün, aile arasında sade bir törenle gerçekleşti.

Aslışah Alkoçlar'ın eşi Kaan Demirağ hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Kaan Demirağ kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? soruları araştırılıyor.

İşte Aslışah Alkoçlar'ın eşi Kaan Demirağ'a dair bilgiler..

KAAN DEMİRAĞ KİMDİR?

HD Group'un sahibi Demirağlar'ın oğlu olan Kaan Demirağ, daha önce Nur Atan ile ilişkisiyle gündeme gelmişti. Daha sonra adı Aslışah Alkoçlar ile anılan Kaan Demirağ bir süre önce Alkoçlar ile nişanlanmıştı.

Gıda sektöründe yönetici olan Demirağ, 37 yaşındadır.

Kaan Demirağ içerisinde HD İskender, HD Döner, Pidem, Burger House ve Tadım Pizza'nın bulunduğu HD Group'un Genel Kurul Başkanlığı'nı üstleniyor.

Ekstrem sporlara merakı olduğu bilinen Demirağ'ın, sık sık seyahat ettiği de sosyal medya paylaşımlarından görülüyor.

ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?

Aslışah Alkoçlar, 1993 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit’in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar’ın kızıdır. Babası Ender Alkoçlar'dır. Neslişah adında ablası vardır. Babasının Uludağ'da oteli vardır.

15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda Milli sporcu olmayı başaran Aslışah, Londra’da ekonomi üzerine eğitim almıştır. 1.73 boyunda olan Alkoçlar, Alaçatı’da bir butik otel işletmeye başlayarak bu işle meslek hayatına ilk adımını atmıştır.

Moda ve gıda sektörüyle de ilgili olan Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirbağ ile 2021 ocak ayında nişanlandı, 5 Şubat Cuma günü ise nikah masasına oturdu.