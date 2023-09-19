Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci gözaltına alındı Sosyal medya üzerinden tartışan Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan Tuzla'da buluşarak dövüştü. Kavga anları sosyal medyada viral olan ikili gözaltına alınarak ifade verdi.

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ensonhaber.com

Spor dersleri ile ilgili yayınlar yapan Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan arasında ipler gerildi.

Karşısına kim çıkarsa çıksın dayak yemeyeceğini iddia eden Savaş Cebeci, “İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez” çıkışını yaptı.

Bunun üzerine Kaan Kazgan, Cebeci’ye meydan okudu.

İkili dün Tuzla’daki ormanlık bir alanda buluşarak kavga etmeye başladı.

Kanlar içerisinde kaldı

Kavga sırasında Savaş Cebeci, Kaan Kazgan’ın darbeleri sonrasında kanlar içerisinde kaldı.

Dövüş sonrası kaşı bantlı halde vide video paylaşan Savaş Cebeci, "Kaan'la maç yaptık, beni yendi. Beni yendiği için kendisini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İkili gözaltına alındı

Bu anlar sosyal medyada viral olurken, Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci gözaltına alındı.

"Kavga etmedik müsabaka yaptık"

İki isim birbirinden şikayetçi olmadı. Kazgan’ın ifadesinde “Kavga etmedik, spor müsabakası yaptık” dediği belirtildi.

Savcılık ise olayla ilgili evrakın hazırlanmasını, evrakın tamamlanmasının ardından adliyeye gönderilmesini talep ettiği öğrenildi.