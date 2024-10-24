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Haber Merkezi

Dün Türkiye'de havacılık ve uzay sanayiinin kalbi olan TUSAŞ'a (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.) hain bir terör saldırısı düzenlendi.

5 vatandaşımızın şehit olduğu saldırıda, 22 kişi de yaralandı. Yaşanan acı tüm ülkenin yüreğini yaktı.

Saldırı sonrası dünya genelinde birçok ülke ve uluslararası kuruluştan tepki açıklamaları yapıldı. Saldırı kınanarak Türkiye'ye destek mesajları iletildi. Teröre karşı ortak mücadele vurgusunda bulunuldu.

KAAN'IN İLK UÇUŞUNDA YAŞANAN MUTLULUK

TUSAŞ çalışanlarının, milli muharip uçak KAAN’ın ilk uçuşu sırasında yaşadığı mutluluk yeniden hatırlandı.

TUSAŞ tarafından geliştirilen ve TUSAŞ Kaan olarak bilinen uçak ilk uçuşunu 21 Şubat 2024'te, ikinci uçuşunu 6 Mayıs 2024'te gerçekleştirmişti.