KAAN'ın ilk uçuşu sonrası CİMER'e teşekkür mesajı yağdı KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin ardından vatandaşlar, CİMER'e mesaj göndererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve savunma sanayii çalışanlarına minnettarlığını ifade etti.

AA

Türkiye yerli ve milli uçaklarıyla tüm dünyanın gündeminde.

Son yıllarda savunma sanayiinde atılan adımların en önemlisi KAAN oldu.

Milli Muharip uçak KAAN, geçtiğimiz günlerde havalandı ve gökyüzüyle buluştu.

Vatandaşlar, o günden bu yana Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nde (CİMER), milli muharip uçak ile ilgili duygu ve teşekkürlerini paylaştı.

Başkent Ankara'dan CİMER'e gelen bir mesajda, "Sayın Cumhurbaşkanım, milli muharip uçağımız KAAN'ın ilk uçuşunu yaptığı, bugünün havacılık ve uzay bayramı olarak kutlanmasının ulusal bir heyecan yaratacağını düşünüyorum. Emekli bir savunma sanayisi çalışanı olarak savunma sanayimizin gelişmesine yaptığınız katkılardan dolayı teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ederim." ifadelerini kullandı.

"Emeği geçen herkesten Allah razı olsun"

Antalya'dan CİMER'e ulaştırılan bir mesajda, "KAAN'ımız gök vatan ile buluştu. Göklerini koruyamayan uluslar yarınlarından asla emin olamazlar. Tayfun füzemiz, Akıncı SİHA'mız, TCG Anadolu gemimiz ve KAAN'ımız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." görüşlerine yer verildi.

"KAAN adına madeni para basılmasını istiyoruz"

CİMER'e Trabzon'dan mesaj gönderen bir vatandaş, "Tarihimizin ilk savaş uçağı KAAN adına madeni para basılmasını istiyoruz. Bu, milletimiz için büyük bir moral olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın Kuşadası'ndan bir vatandaş da CİMER'e "KAAN jetimiz fevkalade bir seviyeye ulaşmıştır. Gurur duyuyor, daha fazlasını bekliyor ve talep ediyoruz. Size minnettarız." ifadelerini kullandı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinden CİMER'e gönderilen mesajda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen tüm mühendislere KAAN için teşekkür edildi.

"KAAN ile tüm çalışmalarımızdan onur, gurur duyuyoruz"

KAAN ile ilgili CİMER'e İzmir'den mesaj gönderen bir vatandaş da "Milli muharip uçağımız KAAN ile tüm çalışmalarımızdan onur, gurur duyuyoruz. Allah işlerinizi rast getirsin. Emeğinize sağlık." dedi.

Bursa'dan bir vatandaş da CİMER'e, "Milli Savunma Bakanlığı ve TUSAŞ... Bugün tarihin en önemli bayram günüdür. KAAN, Gök Vatan uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. Sizlerle gurur duyuyorum." mesajını ulaştırdı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)