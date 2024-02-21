Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarıyla üretilen uçaklarına bir yenisi daha eklendi.
KAAN, sabah saatlerinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi ve gökyüzüyle buluştu.
KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğuna test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu.
KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı.
Alkışlarla karşılandı
Başarıyla uçuşunu gerçekleştiren pilot Barbaros Demirbaş, kendisini heyecanla bekleyen ekip tarafından alkışlarla karşılandı.
KAAN'ın başarılı uçuşunu izleyen ekibin sevinç anları ise o andan kaydedilen görüntülere yansıdı.
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