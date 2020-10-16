Kabak Koyu’ndaki yangında çok sayıda bungalov kül oldu

Kabak Koyu’ndaki yangında çok sayıda bungalov kül oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, bungalov evlerin bulunduğu koyda yangın çıktı.

Fethiye’nin Faralya Mahallesi Kabak Koyu’nda bir kampta yangın çıktı. Dumanların çıktığını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine Jandarma, Sağlık ve Muğla Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bungalov tarzı ahşap evlerde çıkan ve ormana da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 6 ahşap ev ile 2 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.















