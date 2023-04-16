Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza! Sirkeci'de yoğunluk oluştu Hafta sonu sıcak havayı değerlendirmek için sokaklara akın eden vatandaşlar, Bağcılar istikametine giden tramvayın Sirkeci durağında raydan çıkmasıyla mağduriyet yaşadı.

AA & Ensonhaber

İstanbul'da son günlerde yaşanan toplu ulaşım arızaları vatandaşları çileden çıkarmaya başladı.

Bitmek bilmeyen metrobüs arızalarına metro ve ve tramvaylar da eklendi.

Hemen hemen her hafta bir metrobüsün yolda kalması, alev alması gündem oluyor. Okula ve işe giden vatandaşlar büyük bir mağduriyet yaşıyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde geç saatlerde Yenikapı-Hacıosman Metro hattında da arıza yaşanması tepki çekti.

Tramvay raydan çıktı

Son olarak bugün havanın güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular, sokaklara akın etti.

Turist yoğunluğunun da olduğu bölgede bu kez T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza yaşandı.

Sefer yapan tramvayın Sirkeci'de raydan çıkması üzerine seferlerde aksama yaşandı.

Büyük bir yoğunluk oluştu

Olay nedeniyle bölgede seferler çift yönlü durdurulurken, tramvaydan inen yolcular Sirkeci ve Sultanahmet durakları arasında yürüyerek ilerledi.

Duraklarda da yoğunluk oluştuğu gözlendi.

İhbar üzerine polis, zabıta ve Metro A.Ş. ekipleri olay yerine geldi. Ekipler olay yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

"Geçici bir süre.."

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Sirkeci ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.

Seferler normale döndü

1 saati aşkın süre aksayan tramvay seferleri, ekiplerin çalışmaları sonucu aracın rayına oturtulmasının ardından normale döndü.