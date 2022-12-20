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Kabataş'ta kaza mı oldu? Tramvay seferleri neden durduruldu, ne zaman düzelecek?

Kabataş'ta kaza mı oldu? Tramvay seferleri neden durduruldu, ne zaman düzelecek?

İstanbul Kabataş bölgesinde tramvay ile ulaşım sağlayacak olan vatandaşlar, seferlerin neden yapılmadığını araştırmaya başladı. Kaza mı oldu? Tramvay seferleri ne zaman düzelecek? İşte detaylar...