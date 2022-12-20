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- Kabataş'ta kaza mı oldu? Tramvay seferleri neden durduruldu, ne zaman düzelecek?
Kabataş'ta kaza mı oldu? Tramvay seferleri neden durduruldu, ne zaman düzelecek?
- 20.12.2022 - 15:28
- Güncelleme : 20.12.2022 - 15:29
T1 Kabataş - Bağcılar tramvayının Kabataş istasyonunda feci bir kaza gerçekleşti.
Alınan bilgiye göre Kabataş İstasyonu’nda tramvay, raydan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kaza sonucunda 4 yolcu yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından T1 Kabataş - Bağcılar tramvay seferleri durduruldu. Seferlerin ne zaman düzeleceği merak konusu oldu.
Tramvay seferleri ne zaman düzelecek?
Metro İstanbul sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Tramvay seferlerinin ne zaman düzeleciği merak edilirken, henüz bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.