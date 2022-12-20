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    Kabataş'ta kaza mı oldu? Tramvay seferleri neden durduruldu, ne zaman düzelecek?

    İstanbul Kabataş bölgesinde tramvay ile ulaşım sağlayacak olan vatandaşlar, seferlerin neden yapılmadığını araştırmaya başladı. Kaza mı oldu? Tramvay seferleri ne zaman düzelecek? İşte detaylar...
    • 20.12.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 15:29
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    Kabataş'ta kaza mı oldu? Tramvay seferleri neden durduruldu, ne zaman düzelecek?

    T1 Kabataş - Bağcılar tramvayının Kabataş istasyonunda feci bir kaza gerçekleşti.

    Alınan bilgiye göre Kabataş İstasyonu’nda tramvay, raydan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kaza sonucunda 4 yolcu yaralandı.

    Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

    Kazanın ardından T1 Kabataş - Bağcılar tramvay seferleri durduruldu. Seferlerin ne zaman düzeleceği merak konusu oldu.

    Tramvay seferleri ne zaman düzelecek?

    Metro İstanbul sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

    Tramvay seferlerinin ne zaman düzeleciği merak edilirken, henüz bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    Kabataş ta kaza mı oldu? Tramvay seferleri neden durduruldu, ne zaman düzelecek? #1


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