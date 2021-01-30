Kabe fotoğrafına saygısızlık soruşturmasında tutuklama talebi

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar farklı amaçlara yöneldi.

LGBT ve HDP destek gösterilerine dönüşen olaylarda son olarak Kabe fotoğrafı tahrib edilerek yerlere serildi.

Olayın ardından tepkilerin çığ gibi büyümesiyle konuya ilişkin soruşturma başlatılarak sorumlular gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE ADLİYEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini açıkladı.

Savcılık, diğer 2 şüpheliyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

İKİ SORUŞTURMA DA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafındanBoğaziçi Üniversitesi önünde dini sembollere hakaret edilmesi olayıyla ilgili olarak resen başlatılan soruşturma kapsamında dört şüpheli gözaltına alınmıştır.

Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundan 2 şüphelinin tutuklanması, 2 şüpheliye ise konutunu terketmeme adli kontrolü uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulunulmuştur.

Ayrıca LGBTİ+ isimli Çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen bir soruşturma daha başlatılmıştır.

Her iki soruşturma da titizlikle yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.."