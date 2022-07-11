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    Kabe-i Muazzama havadan görüntülendi

    Hac ibadeti için yaklaşık 1 milyon Müslümanın akın ettiği Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki Kabe-i Muazzama havadan görüntülendi.
    • 11.07.2022 - 00:56
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 00:56
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    Kabe-i Muazzama havadan görüntülendi

    Dünyanın dört bir yanından bir milyon hacı, Suudi Arabistan'ın kutsal şehri Mekke'de hac görevlerini yerine getirmek için toplandı.

    Bu koronavirüs pandemisinden bu yana en büyük hac.

    2020 ve 2021'in ardından salgın şartlarının hafiflemesiyle yurt dışından hacı adayları Kabe'ye gelmeye başladı.

    Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen müslümanlar hac ibadetini yerine getirmek üzere bir araya geldi.

    Havadan görüntülendi

    Hac ibadeti için yaklaşık 1 milyon Müslümanın akın ettiği Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki Kabe-i Muazzama havadan görüntülendi.

    Kabe-i Muazzama havadan görüntülendi VİDEO

    Kabe-i Muazzama havadan görüntülendi #1

    Kabe-i Muazzama havadan görüntülendi #2

    Kabe-i Muazzama havadan görüntülendi #3


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