Haberler



Gündem



Kabe üzerinde Atatürk görselli paylaşıma tutuklama kararı

Kabe üzerinde Atatürk görselli paylaşıma tutuklama kararı Suudi Arabistan’da Süper Kupa finalinde yaşananlar sonrası Kabe ile ilgili çirkin paylaşım yapan hesaplardan birinin sahibi olduğu tespit edilen U. Gülen isimli şahıs tutuklandı.