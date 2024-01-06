Kabe üzerinde Atatürk görselli paylaşıma tutuklama kararı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçtiğimiz hafta Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, müsabaka öncesi yaşanan kriz nedeniyle iptal edildi.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maça Atatürk tişörtü ve pankartıyla çıkmasına izin verilmemesi sonrası takımlar sahaya çıkmayı reddetti.
Talepler karşılık bulmayınca maç iptal edildi.
Suudi Arabistan'da yaşananlar sonrası sosyal medya karıştı
Yaşananların ardından özellikle sosyal medyada olaya ilişkin asılsız bilgilerle süreç farklı yönlere çekilmeye çalışıldı.
Ertelenen maç sonrası yapılan paylaşımlar bir anda İslam düşmanlığına dönüştü.
Bu doğrultuda Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafının, Kabe üzerine konumlandırılmış şekilde görseli paylaşıldı.
Paylaşılan görsel büyük tepki çekti
Çirkin provokasyona imza atan kişilere sosyal medyadan büyük tepki geldi.
Yapılan paylaşım sonrası ekipler harekete geçti ve çirkin gönderiyi yayınlayanlar tespit edildi.
Tespit edilen hesaplardan birinin sahibinin de U.Gülen olduğu öğrenildi.
Tutuklandı
Başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan U. Gülen ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Kabe'ye yönelik çirkin paylaşımda bulunan Gülen'in tutuklandığı bildirildi.
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