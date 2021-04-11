Suudi Arabistan’da Kabe ve Mescid-i Nebevi’de Ramazan ayı hazırlıkları koronavirüs salgını kapsamında tamamlandı.

Suudi Arabistan’da Kabe ve Mescid-i Nebevi’de Ramazan ayına yönelik hazırlıklar, koronavirüs salgını da dikkate alınarak tamamlandı.

Salgının gölgesinde, tedbirlerin devam edeceği ifade edildi.

SADECE TAVAF YAPILABİLECEK

Suudi Arabistan yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamada teravih namazlarının 20 yerine 10 rekat kılınacağını ve itikaf yapılmayacağını açıklamıştı.

Öte yandan, Kabe’deki Mataf alanının sosyal mesafe kuralları uygulanarak sadece tavaf için açık olacağı, bu alanda namaz kılınmayacağı ifade edildi.

Kabe’de Ramazan hazırlığı koronavirüs tedbirleri üst seviyede VİDEO

KABE’DEKİ MATAF ALANINA GİRİŞ İÇİN KUYRUK OLUŞTU

Kabe’deki Mataf alanına giriş için Müslümanların uzun kuyruk oluşturduğu görüldü. Kabe’yi tavaf eden Müslümanların ise sosyal mesafe kurallarına özen gösterdikleri kameralara yansıdı.

Öte yandan Suudi Arabistanlı yetkililer umre ziyaretlerinin, aşının iki dozunu da yaptırmış, aşının ilk dozunu yaptırdıktan sonra 14 gün geçmiş ve koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşmiş kişilere açık olacağını duyurdu.

SUUDİ ARABİSTAN’DA SON DURUM

Suudi Arabistan’da son açıklanan verilere göre 397 bin 636 kişide koronavirüs tespit edildi.

Ülkede 6 bin 747 kişi virüsten hayatını kaybederken; 382 bin 773 kişinin virüsü yenerek iyileştiği açıklandı.

Ülkede aktif vaka sayısı 8 bin 116 olarak duyuruldu.