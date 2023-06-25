Kabe'nin en minik hacı adayları görenlerin neşe kaynağı oluyor Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor.

AA

Hacı adayları, ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda...

Dünyanın dört bir yanından Hac farizasını yerine getirmek için Suudi Arabistan’ın Mekke şehrindeki Mescid-i Haram bölgesine gelen hacı adayları, Kabe-i Muazzama'yı tavaf edip, Safa ve Merve tepeleri arasında sa'y yapıyor.

Ebeveynlerine eşlik ediyorlar

Birçok farklı ülkeden aileleriyle birlikte gelen çocuklar, Mekke'de ibadetlerini yerine getiren ebeveynlerine eşlik ediyor.

Neşe kaynağı oluyorlar

Kimileri babasının kucağında, kimileri ise ihramlarıyla yürüyerek Mescid-i Haram içerisinde tavaf ederken görülüyor.

Minikler, sevimli hareketleriyle Kabe'deki hacıların neşe kaynağı oluyor.