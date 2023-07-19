Kabe'nin örtüsü değiştirildi

AA
Bu yıl milyonlarca Müslüman'ın hacı olmak için gittiği kutsal topraklarda muhteşem bir tören yapıldı.
Kabe’nin eski örtüsü çıkarıldı, yenisi takıldı.
Umrede olanlar şahitlik etti
Bu anlara umre için giden binlerce kişi de şahitlik etti.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, değiştirme işlemi, Harameyn İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Sudeysi başkanlığındaki ekip tarafından yapıldı.
120 kilo altın, 100 kilo gümüş
Toplam 45 adet parçadan Kabe örtüsü, 850 kilogram saf ipekten kumaş üzerine motif ve hatlar için 120 kilogram altın ve 100 kilogram gümüşten oluşuyor.
Coşkuyla değiştiriliyor
Geleneksel olarak Kabe'nin örtüsü, her Hicri yılın ilk günü 1 Muharrem'de coşkuyla değiştiriliyor.
200 uzman üretiyor
Kabe'nin örtüsü, Mekke'deki Kral Abdulaziz Kabe-i Müşerrefe Örtüsü Kompleksi'nde 200 uzman tarafından titizlikle üretiliyor.