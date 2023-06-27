Kabe'nin örtüsüne Kurban Bayramı öncesi bakım yapıldı Kurban Bayramı'na saatler kala Mescid-i Haram'daki çalışmalar kapsamında Kabe'nin örtüsü de temizlendi. Kabe’nin

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Kabe'de Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor.

Hacı adaylarının da kutsal topraklarını ziyaret etmesiyle heyecan kat be kat arttı.

Arafat ve Müzdelife vakfelerinin yapılmasının ardından Mina'da şeytan taşlayanlar son olarak Kabe'de ziyaret tavafı gerçekleştirecek.

Kabe örtüsü onarılıyor

Bu kapsamda Mekke'de hareketlilik başladı.

Bayram temizliği için Mescid-i Haram’da yer alan Kabe örtüsü için onarım ve temizlik çalışmaları yapıldı. Her yıl arefe günü yapılan hazırlıklar bu yıl da özenle yapıldı.

Teknisyenler kalite kontrol yapmayı da ihmal etmiyor.

19 Temmuz'da değiştirilecek

Bağları yeniden güçlendirilen örtüde, 700 kilo saf ipek, 120 kilo altın ve gümüş kullanılan Kisve-i Şerif üzerinde çeşitli ayetler bulunuyor.

Kabe örtüsünün geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Temmuz'a denk gelen 1 Muharrem Hicri yılbaşında değiştirilmesi bekleniyor.