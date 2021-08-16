Afganistan’da Taliban’ın ilerleyişi nedeniyle ülkeyi terk etmek isteyen binlerce kişinin akın ettiği Kabil Havaalanı'ndaki kaos anları görüntülendi.

Afganistan’da Taliban’ın ilerleyişi nedeni ile ülkeyi terk etmek isteyen binlerce kişi Kabil Havaalanı'na akın etti.

Birçok ülkenin tahliye operasyonlarını yürüttüğü havaalanına, yetkisi olmayan binlerce sivil duvarları aşarak girerken, sivillerin pistleri işgali nedeni ile tüm uçuşlar askıya alındı.

Uçakların üstüne ve kanatlarına çıkan birçok kişi ülkeden kaçmaya çalışırken, bazı sivillerin ise kalkış yapan bir uçakta düşmesi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ, ARA ARA UYARI ATEŞİ AÇTI

Havaalanında yaşanan kaos anları ise anbean kayıt altına alındı. Sivillerin pistlerde kalkış yapan uçakların peşinden koştuğu görüldü. Güvenlik güçlerinin ise sivilleri dağıtmak için ara ara havaya uyarı atışı yaptığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, Kabil Havaalanı'nda tüm askeri ve sivil uçuşların durdurulduğunu bildirmiş, "ABD askeri güçleri, bölgeyi insanlardan temizlemek için Türk ve diğer uluslararası güçler ile çalışıyor. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz" demişti.

Kabil Havaalanı'ndaki kaos anları VİDEO

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7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı'ndaki tahliyeler sırasında şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin silahla vurularak mı yoksa izdihamda mı hayatını kaybettiği henüz netlik kazanmazken, bazı kaynaklar ise uçaklar havalandığı sırada uçaklara binmek için kanatlara ve iniş takımlarına asılanların uçaktan düştüğünü aktardı.