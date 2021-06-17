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    Kabil Havalimanı konusunda anlaşmaya varıldı

    Kabil Havalimanı konusunda anlaşmaya varıldı

    Beyaz Saray, Erdoğan-Biden görüşmesinde iki ülkenin Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata vardığını ve Biden'ın bu sürece destek vereceğini belirtti.
    • AA
    • 17.06.2021 - 21:17
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 21:30
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    İki lider Türkiye'nin Kabil Havalimanını koruması konusunda anlaştı...

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Saullivan, iki liderin Afganistan'daki havalimanının güvenliğine ilişkin Türkiye'nin rolü hakkında konuştuğunu, Başkan Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanının güvenliğinin sağlanması hususunda Türkiye'nin öncü rol alması için anlaşmaya vardığını açıkladı.

    KABİL HAVALİMANI KONUSUNDA MUTABAKATA VARILDI

    Biden'ın bu konuda Ankara'ya gereken desteği vereceği belirtildi. Afganistan'daki havalimanının güvenliği ile ilgili yapılan açıklamada şunlar söylendi:

    "Biden ve Erdoğan Afganistan'daki havalimanının güvenliğine dair taahhütlerini bildirdi. ABD yönetimi, Afganistan'daki havalimanının güvenliğinin Türkiye tarafından sağlanamaması durumunda ayrı bir plan yapıyor."

    Kabil Havalimanı konusunda anlaşmaya varıldı #1

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