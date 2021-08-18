Kabil Havalimanı'nda gergin bekleyiş sürüyor

Güvenlik güçleri, Kabil Havalimanı'na girmek isteyen Afganistan vatandaşlarının oluşturduğu izdihamın artmasını önlemek için zaman zaman havaya ateş açıyor.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etmek isteyenlerin Kabil Uluslararası Havalimanı çevresindeki bekleyişi sürüyor.

Önceki gün yaşanan kaos görüntülerinin tekrarlanmaması için havalimanının güvenliğini sağlayan askerlerce bölgede yoğun güvenlik önlemi alınıyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİYLE HALK ARASINDA GERGİNLİK YAŞANIYOR

Tahliye için havalimanına girmek isteyen Afganistan vatandaşları ile güvenlik güçleri arasında ise ara ara gerginlik yaşanıyor.

Güvenlik güçleri, kalabalığı kontrol altında tutmak için zaman zaman havaya uyarı ateşi açıyor.

Kabil'den kaçmak isteyen Afganistanlıların havalimanı çevresindeki bekleyişi sürüyor

TAHLİYE EDİLMEYİ BEKLEYENLERDEN BAZILARI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Bu arada, havalimanı önünde bekleyen bazı Afganistan vatandaşları da sıcak hava ve yorgunluğun etkisiyle baygınlık geçirdi.

Fenalaşan bazı kadınlara, güvenliği sağlayan askerler tarafından ilk müdahale yapıldı.

İZDİHAM ÇIKTI, 17 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan NATO tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’daki Kabil Havalimanı’nda izdiham çıktığı bildirildi.

Çıkan izdihamda 17 kişinin yaralandığı açıklandı.