Kabil'deki 379 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Kabil'deki 379 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de yönetimi ele geçirmesinin ardından yurda dönmek için başvuruda bulunan 379 Türk vatandaşı daha tahliye edildi.

Taliban'ın Afganistan'daki yönetimi ele geçirmesiyle birlikte, birçok ülke vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor.

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 379'u daha gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı ile tahliye edildi.

2 ADET NAKLİYE UÇAĞIYLA TAHLİYE EDİLDİLER

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 379 Türk vatandaşı daha "uçan kale" olarak nitelendirilen 2 adet A400 M tipi nakliye uçağıyla yurda gönderildi.