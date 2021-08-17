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    Kabil'den 42 Türk daha tahliye edildi

    Taliban'ın Kabil'e girmesiyle tahliye olmak isteyen 42 Türk vatandaşı daha Türkiye'ye getiriliyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 15:47
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 16:09
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    Kabil'den 42 Türk daha tahliye edildi

    ABD’nin Afganistan’dan çekilme süreci, Taliban’ın ilerleyişini hızlandırdı.

    Taliban haziran ayından bu yana birçok bölgede kontrolü ele aldı.

    Son olarak, 20 yıl sonra Taliban yeniden başkent Kabil’e girdi.

    Ülkenin Cumhurbaşkanı Eşref Gani de ülkeyi terk edince halkta panik havası oluştu.

    GEREKLİ ADIMLAR ATILDI

    Vatandaşlar ülkeyi terk edebilmek için Uluslararası Kabil Havalimanı’na akın ederken, Türkiye ülkede bulunan vatandaşlar için gerekli adımları attı.

    Kabil den 42 Türk daha tahliye edildi #1

    324 TÜRK VATANDAŞI TAHLİYE EDİLMİŞTİ

    Dönmek isteyen vatandaşların Türkiye’ye tahliyesi için çalışmalar tamamlandı. Dün tahliye edilen 324 yolcuyu taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, saat 16.45 sularında İstanbul Havalimanı’na indi.

    Bugün de 42 yolcunun uçakla Türkiye’ye getirilmekte olduğu bildirildi.

    Kabil den 42 Türk daha tahliye edildi #2

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