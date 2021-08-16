Afganistan'ın başkentinden tahliye edilen 324 Türk vatandaşını taşıyan uçak, İstanbul'a geldi.

Dışişleri Bakanığı, Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için harekete geçti.

Bu kapsamda Türk Hava Yolları'nın (THY) yolcu uçağı Kabil'e gitti.

Türk vatandaşlarını Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan alan "TC-JJM" kuyruk tescilli "Boeing 777-300 ER" tipi uçak, saat 11.45'te Kabil'den kalkış yaptı.

324 YOLCULU UÇAK İSTANBUL'DA

"TK 707" sefer sayılı uçak, 324 yolcusuyla saat 16.55’te İstanbul Havalimanı'na indi.

KARANTİNAYA GİRECEKLER

Türk vatandaşlarına, koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na indikten sonra test yapıldı. Afganistan’dan gelen yolcular evlerinde karantinaya girecek. 7. günde yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar ise 10. günün sonunda karantinadan çıkabilecek.

Kabil'den Türkleri getiren THY uçağı İstanbul'a iniş yaptı

"VATANIMIZA GELDİK"

Tahliye edilen bir Türk yolcu, "Afganlar uçağın önünü kesti, 5 saat bekledik. Dün Kabil'i Taliban ele aldı, yolları kesti. Türk vatandaşlarımızı elçilikten alıp, havaalanına getirdiler. Allah razı olsun Türk Hava Yolları'ndan. Havaalanı yolunu komple kestiler, uçak tam çıkacakken geri döndü. Bizim Türk askerlerimiz önlemlerini aldı, rahat rahat geldik. Memleketimize, vatanımıza geldik rahatız." diye konuştu.

Afganistan'dan gelen Türk yolcu: Askerlerimiz uçağı korudu