Kabine, Ahlat'ta toplanacak: İşte konu maddeleri.. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Ahlat’ta toplanacak. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 25 Ağustos günü yapılacak.

Haber Merkezi

Kabine Toplantısı ilk kez bir ilçede düzenlenecek...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazar günü Ahlat’ta toplanacak.

ORMAN YANGINLARI ANA GÜNDEM

Toplantının ana gündem maddesi orman yangınlarıyla mücadele olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında atılan ve atılacak adımlar ele alınacak.

GAZZE'DEKİ SON DURUM GÖRÜŞÜLECEK

Kabine’de, Gazze’de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum da ele alınacak.

Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Ortadoğu’da artan gerilim değerlendirilecek.

EKONOMİK GELİŞMELER MASADA OLACAK

Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.

TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK

Bu yıl 953'üncü yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinlikleri nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılması planlanan Kabine Toplantısı bir ilk olarak tarihe geçecek.

ALTUN DUYURDU

Konuyla ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret edeceğini duyurdu.

Altun, Kabine Toplantısı'nın 25 Ağustos Pazar günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacağını açıkladı.