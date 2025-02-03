Kabine bugün Beştepe'de toplanacak

Haber Merkezi

Kabine bugün toplanıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

Masada ise önemli konular olacak.

Toplantıda, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı yaklaşırken bölgede atılan son adımlar ele alınacak.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HEDEFİ DE MASADA

"Terörsüz Türkiye" hedefinde atılan adımlar, Bolu'daki otel yangını, Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması ve Gazze de ele alınacak başlıklar arasında olacak.

TERÖRLE MÜCADELE VE SURİYE İLE İLİŞKİLER

Başlıklar arasında Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki son terör operasyonları yer alacak.

Yeni Şam yönetimi ile PKK/YPG'nin Suriye'den arındırılması ile bölgenin yeniden inşası konusunda atılacak adımlar değerlendirilecek.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES

Kabine'nin bir diğer gündem başlığının Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes olması bekleniyor.

Ateşkesin sürdürülebilmesi için Türkiye'nin vereceği destek de kabinede ele alınacak konular arasında. Gazze'ye yapılacak yardımlar da yine Kabine'nin gündeminde yer alacak.

Öte yandan enflasyon ile mücadeledeki gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik adımlar da değerlendirilecek.