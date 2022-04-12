Petrol
104.65
6.27%
Euro
15.88
-0.54%
Dolar
14.59
-0.52%
Altın
926.87
0.62%
Borsa
2465
0.63%
Bitcoin
586.888
-3.00%
BTXN Coin
30.56
-1.98%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

    Cumhurbaşkanlığı kabinesi, yoğun bir gündemle bir araya geldi. Toplantıda, ekonomi başta olmak üzere diğer iç-dış gelişmeler de konuşulacak.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 02:06
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 17:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı saat 17.15 itibarıyla başladı.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yoğun bir gündemle toplanan kabine üyeleri birçok konuyu masaya yatıracak.

    Cumhurbaşkanlığı kabinesinin son toplantılarında olduğu gibi yine kabinenin gündemindeki öncelikli başlıklardan biri ekonomi olacak.

    Toplantıda, fiyat artışlarının önüne geçilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

    Rusya-Ukrayna savaşı

    Bir diğer gündem de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, taraflar arasındaki son durum ele alınacak.

    Türkiye'nin iki ülke liderini bir araya getirmek ve kalıcı ateşkesi sağlamak için yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı #1

    Bakü-Erivan barış süreci

    Dış politika başlığında diğer bölgesel gelişmeler de kabine gündeminde yer alacak.

    Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı #2

    Terörle mücadele

    Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da kabinenin gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşması ile kabine gündemini kamuoyu ile paylaşacak.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı #3


    İlginizi Çekebilir

    Nisa bebeği sokağa bırakan anne hakkında iddianame hazırlandı
    3. Sayfa

    Nisa bebeği sokağa bırakan anne hakkında iddianame hazırlandı

    Yeni çıkan kitaplar
    Kitap

    Yeni çıkan kitaplar

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay

    Görüş Bildir