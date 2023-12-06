Kabine bugün toplanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının gündeminde, Gazze'deki son durum, enflasyonla mücadele, yeni asgari ücret gibi başlıklar yer alacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun gündemle toplanacak..

Gazze gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak kabine toplantısında, Gazze'deki son durum ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insani yardımları gündeme gelecek.



Enflasyon ve yeni asgari ücret

Kabine toplantısının gündeminde enflasyonla mücadele de olacak. Yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde son durum değerlendirilecek.

Ankara-Atina hattındaki son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir haftada yoğun bir görüşme trafiği oldu. Cumhurbaşkanı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek.

Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.