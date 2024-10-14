Kabine bugün toplanacak: İşte masadaki konular

Haber Merkezi

Herkesin gözünün çevrildiği ve önemli kararların alındığı Kabine toplantısı bugün yapılacak.

Türkiye, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bugün gerçekleşecek olan Kabine toplantısının ana gündem maddesi de bu olacak.

Gazze ve Lübnan'da yaşanan gelişmeler, Beştepe'deki toplantının öncelikli başlıkları arasında yer alıyor.

İSRAİL'E KARŞI ATILACAK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLECEK

İsrail'in savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar görüşülecek.

Gazze'de ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE DE MASADA

Toplantıda terörle mücadelede son durum değerlendirilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlar ile atılacak adımlar görüşülecek.

Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan ülkelerine yönelik temasları da ele alınacak.

Arnavutluk ve Sırbistan'ı ziyaret eden Erdoğan'ın, ziyaretine ilişkin Kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

EKONOMİ DE GÜNDEM MADDESİ OLACAK

Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda atılan adımlar değerlendirilecek. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası üzerinde durulacak. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.