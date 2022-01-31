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    Kabine bugün toplanıyor

    Kabine bugün toplanıyor

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimi gündemdeki ilk başlıklardan biri olacak.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 05:19
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 05:29
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    Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor.

    Yoğun bir dış politika gündeminin bulunduğu süreçte, kabinenin ana gündem başlıkları sırasıyla; Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmenin hazırlıkları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, UKRAYNA'YA GİDİYOR

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum ele alınacak. 3 Şubat'ta Ukrayna'ya yapılacak ziyaret değerlendirilecek. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmaların yanısıra ikili ilişkiler masaya yatırılacak.

    PUTİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

    Gerilimin diğer tarafı Rusya ile yürütülen görüşmeler de gündemde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar görüşülecek.

    DOĞU AKDENİZ'DE Kİ GELİŞMELER

    Bölgede doğalgaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendirilecek. Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de ele alınacak.

    EKONOMİDE YENİ DÖNEM

    Ekonomideki son durum da toplantının gündeminde. Alınan tedbirlerin piyasaya yansımasına dair son durum görüşülecek.

    ARTAN VAKA SAYILARI İÇİN ALINACAK TEDBİRLER

    Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları da kabine toplantısında ele alınacak bir diğer başlık olacak. Vaka artışını önlemek için atılacak adımlar ve aşılamadaki son durum değerlendirilecek.


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