Kabine bugün toplanıyor: Masada önemli konular var

Haber Merkezi

Kabine toplanıyor...

Masada ise önemli konular var.

Kabine iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

İBB'YE YOLSUZLUK VE TERÖR SORUŞTURMASI

Kabinede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması hukuki ve asayiş boyutuyla ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ DE MASADA

Gündemdeki diğer konu hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak olarak tanımladığı süreç olacak.

İmralı'dan gelen çağrıya terör örgütü PKK'nın ateşkesle karşılık vermesine rağmen silah bırakma çağrısı henüz gelmedi.

Terör örgütünün silah bırakma süreci, kendisini lağvedeceği kongre ilanı ve olası yasal düzenlemeler kabine toplantısında ele alınacak.

DIŞ POLİTİKA

Bakanların yeni devlet başkanı Şara ile Suriye'deki görüşmesi, yeni geçici anayasa, PKK/YPG'nin son durumu ve ABD'den gelen Suriye mesajları kabinede ele alınacak.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail'in ateşkesi bozarak yeniden Gazze'ye saldırılara başlamasıyla derinleşen insani kriz de masaya yatırılacak.