Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Gündem İstanbul depremi

Haber Merkezi

Kabine gündemi yoğun...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın iki haftalık aranın ardından kabine toplantısına başkanlık edecek.

DEPREM ANA GÜNDEM

Birçok gündemin masaya yatırılacağı toplantıda ana gündeminde ise deprem ve terörsüz Türkiye hedefinin olması bekleniyor.

Kabine Toplantısında İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili ayrıntılar ana gündem başlıklarından birisi olacak.

Art arda gerçekleşen depremler sonrası bölgede sürdürülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin rakamlar gözden geçirilecek, riskli binalara yönelik atılacak adımlar gündemde olacak.

BAKAN KURUM'UN DUYURDUĞU KAMPANYADA GÜNDEME GELECEK

Toplantıda, geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan ve yıl sonuna kadar Türkiye genelinde yapılacak sosyal konutlarla ilgili büyük bir kampanyaya ilişkin son durumunda görüşülmesi bekleniyor.

Toplantıda bu kampanyaya ilişkin ayrıntılar da değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE SON DURUM ELE ALINACAK

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gözler, PKK terör örgütünün silah bırakma kararına çevrildi.

27 Şubat sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4'üncü İmralı ziyareti yapıldı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmelerdeki son durumun masaya yatırılması beklenen kabine toplantısında, İmralı heyetinin 2 ay sonra silah bırakılacağını açıklaması ile gelinen son nokta ele alınacak.

EKONOMİ GÜNDEMİ

Deprem sonrası fırsatçılara ilişkin de denetimler devam ediyor. Kabine bu durum da konuşulacak.

Enflasyonda beklentiler yükseldi. Enflasyonun dizginlenmesine yönelik atılacak yeni adımlar da kabinede görüşülecek.

SURİYE VE GAZZE'DEKİ SON DURUM GÜNDEMDE OLACAK

Suriye ve Gazze'deki son gelişmeler Kabine'nin gündeminde olacak.

İsrail'in Türkiye'nin Suriye'de üs kuracağı alanı bombalamasının ardından bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor.

Bölgeye ilişkin son durumda kabinede gündeme gelecek. Ayrıca, Gazze'deki ateşkes süreci Kabine Toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.