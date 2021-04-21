Kabine değişikliği 2021:Hangi bakanlar değişti? Yeni kabine listesi..

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamayla, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişti. Peki kabinede hangi bakanlar değişti? Yeni bakanlar kimler? İşte 2021 yeni kabine listesi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine değişikliğine giderek bazı bakanlıklara yaptığı atamalar Resmi Gazete 21 Nisan sayısında yayımlandı.

Kabine değişikliği yapılacak mı sorusuna AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal "2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir." diye yanıt vermişti.

Vatandaşların da beklediği kabine değişikliği nihayet açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Peki yeni kabinede hangi isimler var? Kabinede hangi bakanlar değişti? İşte 2021 kabine yeni listesi..

KABİNEDE HANGİ BAKANLAR DEĞİŞTİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi revize edildi.

Buna göre; bundan sonra iki ayrı bakanlık olarak hizmet verecek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı.

YENİ BAKANLAR KİMLER?

Karara göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmet birimleri şunlardan oluştu:

"Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hizmet birimleri ise şunlar oldu:

"Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü."