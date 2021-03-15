Kabine, koronavirüs gündemiyle toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündemi illerdeki vaka sayılarında artış.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı Beştepe'de başladı.

Koronavirüse yönelik tedbirlerinin ele alınacağı toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgının seyriyle ilgili sunum yapacak.

VAKA ARTIŞLARI GÖZDEN GEÇİRİLECEK

İllerdeki vaka artışı gözden geçirilecek. Kademeli normalleşmede 2 haftalık süreç masaya yatırılacak, elde edilen veriler doğrultusunda önemli kararlar alınacak.

Salgının seyrine yönelik alınacak kararlarda kuşkusuz gözler İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak.

GÖZLER 3 BÜYÜKŞEHİRDE OLACAK

Kademeli normalleşme sürecinde 4 gruba ayrılan illerde İstanbul ve İzmir turuncu kategoride yüksek risk grubunda, Ankara ise sarı kategoride orta risk grubunda yer alıyor.

Vakalarda yaşanan artış sonrası, bu 3 il başta olmak üzere birçok şehirde renk değişimi söz konusu olabilir.

ELE ALINACAK DİĞER BAŞLIKLAR

Toplantıda ele alınacak diğer konular ise; ABD ve AB ile ilişkiler, Mısır ile diplomatik ilişkilerin tesisi, Libya'daki son gelişmeler, Doğu Akdeniz'de yaşananlar gibi konuların da ele alınması bekleniyor.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.